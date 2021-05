Entro metà giugno oltre mezza Italia potrebbe essere bianca

Monitoraggio Covid. Incidenza in calo e 3 Regioni in bianco da lunedì.

Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise dal 31 maggio passeranno nella zona con meno restrizioni. Il 7 giugno dovrebbe essere la volta di Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. Ma se il trend di discesa proseguirà altre 5 Regioni e una Pa dal 14 giugno saranno bianche. Intanto l’incidenza settimanale nazionale scenda ancora e si attesta a 46 casi per 100 mila abitanti.

27 MAG – (Quotidiano sanità di L.F.) – L’Italia da lunedì inizierà a tingersi di bianco. Friuli Venezia Giulia,Sardegna e Molise registrano per la terza settimana consecutiva un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo dal 31 maggio passeranno dal giallo al bianco. Ma come già annunciato questo passaggio sarà solo il primo. Infatti Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria hanno registrato per la seconda settimana hanno un’incidenza inferiore a 50 e se il dato venisse confermato la prossima settimana dal 7 giugno andrebbero anch’esse in zona bianca.

E non è finita qui perché Lazio, Lombardia, Piemonte, Pa Trento, Puglia ed Emilia Romagna per la prima volta hanno registrato anch’esse un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo se dovessero confermare il dato nei prossimi due monitoraggi dal 14 giugno anche loro raggiungerebbero la zona bianca.

Nel frattempo prosegue la discesa dell’incidenza settimanale nazionale (21-27 maggio) che si attesta a 46 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 66 della scorsa settimana.

L.F.