Energia, il piano di Bruxelles per assicurare le forniture

Riempire gli impianti di stoccaggio all’80% entro il primo novembre di quest’anno per assicurare ai cittadini europei il fabbisogno energetico per il prossimo inverno, salendo al 90% della capacità negli anni successivi.

Lo prevede la proposta di regolamento approvata dalla Commissione europea per contrastare il caro-energia. La Commissione europea intende anche costituire una task force per unificare gli acquisti: aggregando la domanda si punta a rafforzare la capacità negoziale verso i fornitori, per importare a prezzi più conventi. Il team negoziale, guidato dalla Commissione, avrebbe inoltre il compito di creare i presupposti per alleanze future guardando al medio-lungo periodo, quando si ridurrà la domanda di gas e aumenterà quella di energie rinnovabili.