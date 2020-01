Emiliano smentisce la notizia di Telenorba della chiusura di undici ospedali

“In Puglia nessun ospedale chiuderà. con il piano di riordino li abbiamo solo riclassificati per migliorare servizi”

“È una falsità la notizia della chiusura di undici ospedali in Puglia. Con il piano di riordino non abbiamo chiuso neanche un ospedale e non ne chiuderemo in futuro. Come più volte ribadito, abbiamo semplicemente trasformato e riconvertito alcuni ospedali. Abbiamo distinto gli ospedali per acuti, dagli quelli per cronici e lungodegenti per la riabilitazione. Non potevano stare insieme e nello stesso reparto il vecchietto col diabete e l’operato per un tumore all’intestino”.