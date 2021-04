EMILIANO, LOPALCO E MONTANARO HANNO INCONTRATO I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Link video

È terminato alle 21.30 di ieri 29 aprile l’incontro in videoconferenza, durato circa 3 ore, tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, i rappresentanti dei Medici di medicina generale e i presidenti degli Ordini dei medici.

“L’incontro – dichiarano il presidente Emiliano e l’assessore Lopalco – è stato veramente utile per fare il punto sulla campagna vaccinale in corso, scambiare informazioni importanti sullo stato di avanzamento e rinnovare lo spirito di collaborazione tra Regione Puglia e medici di medicina generale. Il dialogo diretto e il confronto sono il miglior modo per procedere e risolvere le questioni che man mano si presentano. Ringraziamo i medici di medicina generale per il grande lavoro che stanno portando avanti per mettere in sicurezza le fasce più fragili della popolazione”.