Emiliano lavora alla nuova giunta – Il servizio del Tgnorba

Emiliano lavora alla nuova giunta: se non fosse per il M5S, sarebbe già pronta

Se non fosse per il nodo 5 stelle, la nuova giunta di Emiliano sarebbe già pronta. Il neo-presidente ce l’ha in mente da appena rieletto, ma non ne ha fatto parola ad alcuno. Solo due concessioni: Lopalco alla sanità, Pentassuglia all’agricoltura. Ma un’altra affermazione, fatta addirittura prima, complica le cose nel rapporto coi partiti, e rischia di far saltare il piano del governatore. Emiliano vuole una giunta paritaria, cinque donne e cinque uomini. Il che lascia ai partiti appena tre caselle libere fra i maschi.

