Emiliano e Sanguedolce presentano nuove ambulanze Asl Bari

Emiliano e Sanguedolce presentano venti nuove ambulanze in dotazione alla ASL di Bari per ospedali e rete 118

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con il Dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce hanno presentato oggi in un piazzale della Fiera del Levante di Bari venti nuove ambulanze in dotazione alla ASL di Bari per ospedali e rete 118, acquistate con fondi europei.

“Abbiamo investito una somma cospicua – ha detto Emiliano – per rafforzare la flotta del 118 della Asl di Bari. Proprio in questi giorni rileviamo un accesso molto forte ai pronto soccorso, forse a causa del caldo e anche a causa dei tanti rinvii rispetto al Covid. Queste ambulanze serviranno subito, immediatamente impiegate. Sono ambulanze moderne, dotate di tutti i dispositivi rianimatori necessari. La scelta del Dg Sanguedolce è stata intelligente e necessaria”.

“E’ un rinnovo importante del parco ambulanze – ha dichiarato Sanguedolce – sono unità mobili di rianimazione, di tipo A, praticamente delle terapie intensive mobili. Sono utili per l’emergenza pandemica, durante la quale abbiamo visto come fosse importante avere dei mezzi di rianimazione per il trasporto. Saranno dedicate sia agli ospedali per i trasporti secondari, sia per la rete territoriale dell’emergenza del 118, per il soccorso. Speriamo che serva sempre meno per la pandemia covid, ma servirà comunque per tutte le altre patologie.

La ASL di Bari si è infatti dotata di venti nuove ambulanze destinate agli ospedali e alla rete dell’Emergenza e Urgenza 118. Le prime 15 unità mobili di Rianimazione sono state presentate oggi da Emiliano e dal direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce e dal direttore amministrativo Gianluca Capochiani. Ad illustrare le caratteristiche dei nuovi mezzi, anche il dottor Domenico Milella, coordinatore delle Rianimazioni della ASL di Bari.

