Emiliano, arrivare a 5000 tamponi al giorno

LA RETE PUGLIESE DEI LABORATORI ANALISI

Abbiamo creato la rete dei laboratori di analisi su tutto il territorio regionale e stiamo continuando a rafforzarla per eseguire i tamponi, che sono l’unico mezzo di diagnosi coronavirus.La rete è pubblica, ma i laboratori privati possono manifestare la disponibilità ad entrare.Al momento sono attivi 13 laboratori e ne stiamo implementando altri: grazie a questa rete potremo arrivare a una capacità di effettuare 5000 tamponi al giorno. Avere una forte rete di analisi sarà molto utile per affrontare i mesi che verranno. In queste immagini della ASL di Taranto vi mostro il lavoro dei nostri grandi e infaticabili professionisti, la stessa attività è in corso in tutta la regione.***BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 21-04-2020 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 21 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.795 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 55 casi, così suddivisi: 19 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia Bat;4 nella Provincia di Brindisi;28 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di Taranto. 3 casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi. Sono stati registrati 25 decessi (questo dato aggrega decessi anche avvenuti nei giorni scorsi, ma registrati oggi nel sistema). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 45.984 test.Sono 459 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.622 così divisi: 1.160 nella Provincia di Bari;338 nella Provincia di Bat;505 nella Provincia di Brindisi;896 nella Provincia di Foggia;452 nella Provincia di Lecce;244 nella Provincia di Taranto;26 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21-4-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200421

Pubblicato da Michele Emiliano su Martedì 21 aprile 2020