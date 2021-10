Emergenza medici nei Pronto Soccorso pugliesi

Traballa l’assistenza sanitaria. Da novembre la situazione potrebbe precipitare in quanto dovrebbero andare in pensione ben 200 medici

La situazione già oggi non è ottimale. Ma fra pochi giorni, da novembre, la situazione dei Pronto Soccorso degli ospedali pugliesi potrebbe diventare drammatica. Perchè già oggi non ci sono medici a sufficienza. Da novembre potrebbero diventare rari. A novembre, infatti, secondo un calcolo fatto dal consigliere regionale, Francesco Ventola, dovrebbero andare in pensione ben 200 medici che oggi prestano la loro attività nei Pronto Soccorso. Il che equivarrà a quasi azzerare la presenza della categoria, sguarnendo i Pronto Soccorso delle figure principali e di fatto rendendoli inutili. Ventola ha già lanciato l’allarme in consiglio regionale, ma è rimasto lettera morta. In Calabria-ricorda- per sopperire alla stessa emergenza hanno assunto i medici specializzandi con contratti semestrali. Perchè non ci si appresta a fare la stessa cosa in Puglia, visto quello che sta per accadere?