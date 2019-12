Emergenza medici, ecco il piano

Negli ospedali in cui mancano i medici si punterà su anziani e giovani: per sopperire alle carenze in corsia saranno arruolati primari fino a 70 anni e specializzandi a partire dal terzo anno. È quanto prevede il Patto per la Salute varato grazie all’accordo tra Stato e Regioni, per il quale sono stati stanziati 3,5 miliardi. È inoltre previsto l’ampliamento della sperimentazione della Farmacia dei servizi “come presidio rilevante per la presa in carico dei pazienti ed il controllo dell’aderenza terapeutica” spiega il ministero della Salute: “verrà valorizzata l’assistenza infermieristica di famiglia-comunità, per garantire la completa presa in carico integrata delle persone, nell’ambito della continuità dell’assistenza, e dell’aderenza terapeutica in particolare per i soggetti più fragili”.