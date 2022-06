EMA: via alla rolling review vaccino COVID-19 Pfizer/BioNTech adattato alle nuove varianti

(Reuters) – L’EMA ha iniziato mercoledì 15 giugno la rolling review del vaccino anti COVID-19 di Pfizer e BioNTech adattato alle nuove varianti.

Pfizer e BioNTech, in una dichiarazione congiunta, hanno comunicato che, non appena saranno disponibili, i dati emersi dagli studi clinici verranno aggiunti alla revisione continua per accelerare l’approvazione del vaccino. Le due società hanno aggiunto che nelle prossime settimane inizieranno a presentare i dati anche alla FDA.

Pfizer e BioNTech stanno lavorando su diversi vaccini adattati alle nuove varianti del coronavirus e la loro composizione finale è oggetto di discussione con le autorità di regolamentazione globali.

Una nuova ondata di infezioni guidata dalla variante Omicron è stata già ampiamente prevista nell’emisfero settentrionale nell’autunno o nell’inverno prossimi; questa settimana, però, un’agenzia europea di monitoraggio delle malattie ha avvertito che l’aumento dei casi potrebbe verificarsi molto prima, in considerazione della diffusione attuale di BA.4 e BA.5, due sotto-lignaggi di Omicron particolarmente contagiosi.

Fonte: Reuters

(Versione italiana Daily Health Industry)