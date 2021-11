Ema accelera su assistenza a Paesi per pillola Merck

Aifa e Ministero decideranno a breve.

(Ansa) – Davanti all’aumento dei contagi, l’Agenzia europea del farmaco “fornirà raccomandazioni a livello Ue nel più breve tempo possibile per aiutare le autorità nazionali a decidere sul possibile uso precoce” del medicinale anti Covid per via orale molnupiravir prodotto dalla Merck “ad esempio, in contesti di emergenza”.

Lo rende noto l’Ema precisando che la strategia è stata concordata insieme ai capi delle agenzie per i medicinali nazionali.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il Ministero della Salute tratteranno, secondo quanto si apprende, in brevissimo tempo l’utilizzo in via emergenziale del medicinale anti Covid per via orale molnupiravir prodotto dalla Merck.

Sarà usata la medesima procedura già seguita con gli anticorpi monoclonali in febbraio. La decisione si avrà a breve, poichè l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ritiene necessari "ulteriori orientamenti sui trattamenti per il Covid alla luce dell'aumento dei tassi di infezione e dei decessi".