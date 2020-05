Elezioni regionali, la scelta più plausibile per le elezioni regionali è l’inizio di settembre

Lo scrive il comitato tecnico scientifico ai ministri dell’Interno, Luciana Lamorgese, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia.

e elezioni regionali e amministrative rinviate a causa dell’emergenza coronavirus potrebbero svolgersi “all’inizio del mese di settembre, eventualmente organizzate su due giornate di voto al fine di distribuire in maniera più omogenea la fruizione dei seggi elettorali ed evitare in questo modo eventuali picchi di affluenza”. Così il verbale della riunione del comitato tecnico scientifico sulle elezioni regionali in Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia e delle amministrative in 1134 comuni.

Il verbale è stato trasmesso ai membri della commissione Affari Costituzionali della Camera che sta esaminando il dl elezioni. Il Cts sottolinea che “la circolazione dei coronavirus nella popolazione è osservata in aumento durante i periodi dell’anno caratterizzati dalle basse temperature rispetto alla riduzione dell’incidenza delle affezioni registrata a carico delle vie aeree nella stagione calda.

Sebbene le conoscenze scientifiche del virus Sars-Cov-2 non forniscano, al momento, chiare indicazioni sulle modalità del contagio nei periodi estivi, analogamente a quanto osservato per gli altri coronavirus e nel rispetto del principio di massima precauzione” il Cts indica la data dei primi di settembre come scelta più “plausibile”.