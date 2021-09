È tornata la politica

Eravamo giunti a dibattere della fine della politica, a paragonare Draghi a De Gaulle, ad invocare modifiche della Costituzione per far fronte alla domanda di governi forti, implicita nel reiterato ricorso a governi “tecnici” guidati da personalità al di fuori della politica e di riconosciuto prestigio internazionale.

di Giovanni Monchiero*

Di salvatori della patria, nell’ultimo decennio, ne abbiamo avuti due. Monti che salva l’Italia dall’incubo dell’insolvenza; Draghi che le dà credibilità per ottenere copioso soccorso dall’Europa dopo il disastro economico causato dalla pandemia. Entrambi godono di amplissime maggioranze parlamentari e agiscono nei fatti come se il Parlamento quasi non ci fosse. I buoni risultati ottenuti (l’Italia dieci anni fa non è fallita; oggi sta fronteggiando efficacemente il Covid e fa intravedere una prospettiva di solida crescita economica) inducono molti commentatori a vagheggiare la stabilizzazione dell’eccezionalità e a sperare in una lunga eclissi della politica.

Qui bisogna intendersi sul significato di “politica”. Anche i governi tecnici assumono decisioni politiche; sono lì per quello e quindi fanno politica. Ma nei discorsi da bar come negli articoli di fondo dei quotidiani, per “politica” si intende una cosa diversa: il campo di attività degli eletti nelle istituzioni pubbliche e i risultati delle loro azioni, accomunati – terreno di gioco, giocatori e gioco stesso – in un unico giudizio negativo.

Ebbene sia coloro che contavano sulla fine della politica sia quanti temevano una conseguente deriva antidemocratica devono, alla luce degli ultimi eventi, serenamente ricredersi.

Sono bastate 48ore al più dinamico dei nostri leader politici per approvare, in tema di “green pass”, le proposte del governo, contestarle su ogni mezzo di comunicazione disponibile, depositare emendamenti in parlamento, ritirarli in cambio alla rinuncia di Draghi a porre la fiducia e poi votare quelli, analoghi, presentati dall’opposizione. Sempre dichiarando fedeltà al governo e al suo presidente.

La politica, dunque, è tornata. Ma se ne era andata davvero?

Che cosa erano, se non concessioni alla “politica”, i tentennamenti del governo in materia vaccinale; la dissonante creatività dei presidenti di Regione; le disposizioni contradditorie su mascherine, vaccini e tamponi, dettate, ritirate, corrette, riproposte in quel paradigma del caos che è la scuola; le incongruenze del green pass, obbligatorio per i clienti di bar e ristoranti ma non per cuochi e camerieri? E come definire, se non “politica”, la richiesta sindacale che i tamponi dei lavoratori no-vax siano a carico dello Stato? Ci avevano già provato con i professori, adesso lo chiedono per tutti.

Questo è quel che, in Italia, si intende per “politica”: l’insieme delle azioni – comprese le parole – di autorità di ogni ordine e grado che strizzano l’occhio ai “furbi”, che mostrano comprensione al più dissennato individualismo, che considerano tollerabile ogni comportamento antisociale, in primis non pagare le tasse, condizione rivendicata dai piccoli imprenditori come necessaria all’economia di sussistenza, minacciata dallo Stato esattore.

Ricorderete che, in piena pandemia, le categorie destinatarie dei promessi “ristori” pretendevano che non venissero rapportati alla dichiarazione dei redditi degli anni precedenti, trovando accorato ascolto da parte di molti governanti. Poi è arrivato Draghi e la politica ha fatto qualche cauto passo indietro, ma sta già rialzando la testa.

Questo insieme di individualismo cieco, di rivendicazione di ogni diritto e di disprezzo per il dovere costituisce il brodo di coltura di quel che chiamiamo “politica”. Vi prospera, naturalmente, il popolo dei no-vax.

Sulle pagine locali de “La Stampa” leggo che nella mia piccola Asl 432 sanitari non risulterebbero vaccinati. Un numero enorme, il 25% dei dipendenti o forse più, impensabile nella laboriosa e austera provincia di Cuneo. Credo si tratti di un errore. Mi attendo una smentita, che non viene. Immagino un’ondata di sdegno, ma siamo fra acque stagnanti.

Anche questo è “politica”. Sbandierare severità draconiana nel produrre le leggi e non preoccuparsi per nulla della loro applicazione.

*Già direttore generale dell’Asl 18 e dell’azienda ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, è stato commissario dell’Asl CN1 e CN2 e presidente nazionale della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). È stato Membro Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.