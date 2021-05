E’ il momento di programmare il futuro

Ieri 560mila vaccinazioni.

“Il nostro Paese sta molto meglio, la strada è quella giusta, ieri sono state somministrate 560 mila vaccinazioni. Dobbiamo tenere alta l’attenzione, ma questo è il momento di programmare il futuro”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel Teatro Stabile di Potenza alla cerimonia di consegna delle onorificenze all’Ordine al merito della Repubblica italiana.

“Sono emozionato – ha aggiunto il ministro, che è nato a Potenza – a parlare in questo teatro, a 50 metri da casa mia”.

“Il lavoro è un punto essenziale dell’agenda di ripartenza del Paese”: il lavoro non deve essere mai un privilegio ma di un diritto di tutti. E dobbiamo lavorare per la sicurezza sul lavoro: questo deve essere un impegno fondamentale”. “Voi – si è rivolto agli insigniti – siate esempio per le nuove generazioni”.