E da lunedi’ potremmo tornare in fascia arancione

Continuano a salire i contagi in Puglia. Situazione sempre piu’ a rischio.

(Redazione Norbaonline) – Ancora qualche ora e sapremo se la Puglia restera’ in zona gialla o diventera’ arancione, come molti prevedono.Ci sono margini perche’ possa accadere l’una o l’altra cosa. Di certo la situazione generale rispetto alla settimana scorsa e’ peggiorata. L’indice rt oscilla pericolosamente intorno all’uno per cento, talvolta superandolo, e i ricoveri in terapia intensiva sono al 30 per cento, cioe’ al limite massimo consentito. Il rischio fino a ieri sera veniva considerato moderato ma gia’ in altre occasioni il Governo ha considerato arancione questo tipo di rischio e quindi potrebbe fare la stessa cosa oggi con la Puglia, anche in considerazione del fatto che in tutta l’Italia e’ in atto un ritorno di fiamma della pandemia tanto che si prevede che molte Regioni possano diventare rosse.

Ieri i contagi in Puglia sono cresciuti ulteriormente, superando quota 1400 e facendo schizzare al 14 per cento l’indice di positivita’, piu’ del doppio rispetto al resto del paese.