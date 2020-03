Duemila autosegnalazioni per i rientri in Puglia

Il dato è stato pubblicato dalla Regione Puglia, Emiliano: Un fatto positivo.

Sono 2000 le persone che oggi hanno compilato il modulo di auto segnalazione on line per essere rientrate in Puglia. Il dato e’ aggiornato alle 21 di stasera. Lo rende noto la Regione, attraverso il presidente Michele Emiliano che cosi’ commenta: “La nostra ordinanza e’ valida e va rispettata”. Emiliano, la scorsa notte ha firmato il provvedimento con cui obbliga alla quarantena domiciliare per 14 giorni tutti coloro che da ieri sono rientrati in Puglia dalle regioni del Nord maggiormente interessate dall’epidemia di coronavirus. Il presidente Emiliano afferma:

“La risposta di 2000 pugliesi all’ordinanza e’ un fatto positivo. Compilando il modulo per segnalare il loro arrivo in Puglia di fatto queste persone si mettono in isolamento a casa per 14 giorni, i pugliesi stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Un pensiero riconoscente va anche alle migliaia di nostri corregionali che hanno deciso di rimanere al Nord per senso di responsabilita’ nei confronti dei loro cari e della loro terra. Sono tantissimi e dalla Puglia a loro va il nostro grazie”.