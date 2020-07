Due società interessate ad acquisire La Gazzetta del Mezzogiorno

Il giornale in esercizio provvisorio dopo la sentenza di fallimento

Finanziaria Tosinvest spa (del gruppo Angelucci) e Cisa spa (riconducibile all’imprenditore pugliese Antonio Albanese, che opera nel settore ambiente) hanno presentato distinte domande di accesso agli atti ai curatori dei fallimenti Edisud e Mediterranea, rispettivamente societa’ editrice e concessionaria di pubblicita’ della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari.Le due societa’ sono state dichiarate fallite alcune settimane fa dal Tribunale di Bari, che ne ha decretato l’esercizio provvisorio, affidato a quattro curatori fallimentari, per consentire al giornale di continuare la pubblicazione e salvaguardare il posti di lavoro e il prodotto. Le domande, come si legge in uno dei documenti, sono finalizzate a ottenere l’accesso ai dati di bilancio (costi, ricavi, personale) e di patrimonio con l’obiettivo di “sviluppare una valutazione consapevole ed aggiornata per l’eventuale investimento”.Sia il gruppo Angelucci (editori di Libero, il Tempo e dei Corrieri dell’Umbria) sia la Cisa hanno manifestato interesse all’acquisto del quotidiano.