Draghi: Nessuno si sottragga a un patto per il futuro

Un “patto” per il futuro dell’Italia, per rendere “duratura e sostenibile” la ripresa in atto e “offrire una prospettiva di sviluppo ai più deboli e alle nuove generazioni”, un patto da cui “nessuno può chiamarsi fuori”. Con questo appello il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha concluso il suo intervento all’Assemblea di Confindustria, nel quale ha assicurato che il Governo è pronto a fare la sua parte: non ci saranno aumenti delle tasse, perché in questa fase “i soldi si danno e non si prendono”.