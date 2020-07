Donazione multiorgano al Policlinico di Bari

Prelevati cuore, fegato, reni e polmoni, dal ciclista di 31 anni travolto da un auto a Monopoli. Equipe mediche al lavoro da tutta Italia.

Sette vite salvate grazie al gesto di umanità e generosità della mamma di un ragazzo di 31 anni che ha perso la vita in un incidente stradale e che ha espresso il proprio consenso alla donazione degli organi. Cuore, fegato, reni e polmoni. Il prelievo multiorgano è stato eseguito questa mattina al Policlinico di Bari sul ragazzo deceduto in seguito ai gravi traumi riportati nella collisione con un’auto mentre era in bicicletta sulle strade tra Monopoli e Capitolo.

L’intervento si è svolto nelle sale operatorie di cardiochirurgia del padiglione Asclepios, tornato operativo dopo l’emergenza Covid. Equipe mediche sono arrivate da tutta Italia. Il Centro Regionale Trapianti ha coordinato la catena di solidarietà. Il cuore è stato trasferito a Siena per un trapianto d’urgenza, i polmoni all’Ismett di Palermo, fegato e reni saranno trapiantati nelle prossime ore su due pazienti in lista d’attesa a Bari dall’equipe del prof. Battaglia e del prof. Lupo.

“Questa storia ha un grande profilo di umanità – racconta il prof. Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro Regionale Trapianti – Una mamma coraggio, vedova, ha scelto di esprimere il consenso alla donazione, di fare questo atto di incredibile nobiltà in un momento di grande dolore per la perdita del suo unico figlio. La ringrazio pubblicamente perché con questa scelta ha ridato speranza e vita ad altre persone”.