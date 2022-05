Dombrovskis: “Il governo deve limitare la spesa in autunno nuovo esame sul conti”

“Abbiamo prorogato l’attivazione della clausola di salvaguardia fino al 2023, ma il Patto di Stabilità non è affatto sospeso. Le nostre raccomandazioni prevedono infatti che l’Italia limiti la crescita della sua spesa corrente”. Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis. “Secondo le nostre previsioni la crescita continuerà quest’anno e anche il prossimo, ma siamo di fronte a un fatto (il conflitto in Ucraina ndr) che crea enorme incertezza, con forti rischi al ribasso. Per questo – spiega Dombrovskis – abbiamo deciso di proporre l’attivazione della clausola, ma al tempo stesso di mandare un chiaro messaggio agli Stati sulla necessità di tornare a politiche di bilancio prudenti. Perché ci sono diversi segnali che invitano ad andare in questa direzione: gli sviluppi del debito e del deficit, l’inflazione, i tassi di interesse che sono tornati a crescere”.