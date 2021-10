Domani Mattarella a Foggia, Martedí Draghi a Bari

Il Presidente della Repubblica domani inaugurerà l ‘ anno accademico.

Sergio Mattarella inaugurerà l’anno accademico dell’Università di Foggia. Martedì mattina il premier Mario Draghi sarà invece a Bari. è la prima volta al sud per il Presidente del Consiglio che visiterà l’istituto tecnico superiore “Cuccovillo” e la Masmec, azienda del distretto della meccatronica.

Una scelta non casuale: il Cuccovillo è un Its, una scuola post diploma di due anni, a numero chiuso, simile alle università, che forma professionisti con particolari competenze.

In particolare forma tecnici superiori che vengono impiegati proprio nelle industrie della meccatronica. Dopo il diploma superiore il 92 per cento degli studenti che si iscrive al Cuccovillo trova lavoro nel giro di un anno e il 94 per cento resta in Puglia.

Un esempio di come funziona il collegamento scuola-formazione-imprese, dati che hanno convinto Palazzo Chigi a scegliere Bari per la prima visita di Draghi al sud.