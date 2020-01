Domani Emiliano al Policlinico di Bari inaugura area diagnostica e ingresso pedonale

Domani, venerdì 24 gennaio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme con il direttore generale Giovanni Migliore, sarà al Policlinico di Bari.

Continua infatti il percorso di ammodernamento e potenziamento del pronto soccorso del Policlinico di Bari con due nuove apparecchiature per la diagnostica per immagini e l’apertura del nuovo ingresso pedonale al pronto soccorso.

Alle ore 10.30 Emiliano e Migliore incontreranno il presidente del Municipio 2 (Poggiofranco – Picone), Lucio Smaldone, e la presidente del comitato del Quartierino, Annamaria Lupo per l’apertura dell’ingresso pedonale del pronto soccorso su via Pietrocola. Parteciperà anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso.

A seguire il presidente della Regione e il direttore generale si sposteranno al Pronto Soccorso per la consegna della nuova area di diagnostica per immagini.

A servizio esclusivo delle emergenze/urgenze del pronto soccorso ci sono una nuova Tac ad alta risoluzione in grado di eseguire esami in pochi minuti, e un’apparecchiatura polifunzionale all’avanguardia per la radiologia digitale unica in tutto il centro-sud, che abbatterà i tempi di attesa delle diagnosi per i pazienti politraumatizzati.