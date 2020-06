Distretti socio sanitari Asl Bari, interrogazione di Damascelli ad Emiliano: “Basta disagi ai cittadini”

Al Poliambulatorio di via Caduti di via a Bari, si era creata una situazione insostenibile per la calca a ridosso della carreggiata dove transitano i mezzi del trasporto pubblico, con disordini che hanno richiesto persino l’intervento delle forze dell’ordine, come denunciato anche dal capogruppo di Forza Italia al Comune di Bari, Antonio Ciaula. Ma la soluzione trovata per evitare le code in strada, costringe ora gli utenti a servirsi di un accesso carrabile disagevole. Al PTA di Bitonto, invece, la gente è costretta a fare la fila all’aperto, con enorme disagio e attese estenuanti.

Su questo ho presentato un’interrogazione urgente, diretta al presidente Emiliano, per sapere entro quali tempi – visto che siamo ormai a tre mesi dal lockdown – saranno effettivamente garantiti a tutti i cittadini i servizi sanitari finora sospesi o erogati col contagocce. Bisogna recuperare il tempo perduto, ovviamente nel rispetto delle regole di precauzione e prevenzione del caso, che non possono prescindere dal rispetto della dignità degli utenti, costretti ad attendere il proprio turno in situazioni di precarietà e disagio”./