Dispositivi medico-diagnostici in vitro, dalla Commissione la proposta di una graduale introduzione del nuovo regolamento

“Concedendo ai fabbricanti più tempo per prepararsi all’applicazione nelle nuove norme dell’Ue garantiremo una fornitura continua di dispositivi medico-diagnostici in vitro essenziali sul mercato, senza scendere a compromessi sulla sicurezza” ha spiegato Kyriakides.

La Commissione europea ieri ha proposto una graduale introduzione del nuovo regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro per evitare perturbazioni nella fornitura di questi prodotti sanitari essenziali. Secondo la Commissione a causa delle sfide senza precedenti poste dalla pandemia di Covid-19 gli Stati membri, le istituzioni sanitarie e gli operatori economici hanno dovuto riassegnare le proprie risorse per far fronte alla crisi, il che ha ostacolato la loro capacità di conformarsi in tempo alle modifiche introdotte.

“La pandemia di Covid-19 – ha detto Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare – ha dimostrato quanto sia importante disporre di strumenti diagnostici accurati e di un solido quadro normativo per i dispositivi medici in vitro. In questo momento è inconcepibile che vi siano delle carenze.

La pandemia ha comportato sfide senza precedenti anche per la nostra industria dei dispositivi medici. Concedendo ai fabbricanti più tempo per prepararsi all’applicazione nelle nuove norme dell’UE garantiremo una fornitura continua di dispositivi medico-diagnostici in vitro essenziali sul mercato, senza scendere a compromessi sulla sicurezza. Invito tutti i fabbricanti a prepararsi quanto prima alla certificazione a norma del nuovo regolamento e a non aspettare fino alla fine del periodo di transizione.”

La proposta non modifica la sostanza delle prescrizioni del regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (regolamento IVD) e si limita a modificare le disposizioni transitorie per consentire un’introduzione graduale del regolamento.

La durata dei periodi transitori proposti dipende dal tipo di dispositivo: per i dispositivi a rischio più elevato, come i test HIV e per l’epatite (classe D) e alcuni test per l’influenza (classe C), sono previsti periodi transitori fino a maggio 2025 e 2026; per i dispositivi a rischio più basso, come i dispositivi della classe B e quelli sterili della classe A, è previsto un periodo transitorio fino a maggio 2027.

Il regolamento IVD introduce modifiche sostanziali nel quadro normativo per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali i test HIV, i test di gravidanza o i test SARS-CoV-2. Gli organismi di valutazione della conformità (“organismi notificati”) svolgeranno un ruolo più importante, controllando in modo indipendente se i dispositivi sono conformi ai requisiti di sicurezza e prestazione prima di raggiungere il mercato dell’Ue.

“L’applicazione del regolamento IVD – ricorda la Commissione – era prevista a decorrere dal 26 maggio 2022, ma vi è una grave carenza di capacità degli organismi notificati, che impedisce ai fabbricanti di espletare in tempo le procedure di valutazione della conformità prescritte per legge. In assenza di un intervento legislativo vi è il rischio di perturbazioni significative della fornitura di diversi dispositivi medico-diagnostici in vitro essenziali sul mercato, che incidono sulla diagnosi dei pazienti e sul loro accesso alla necessaria assistenza sanitaria. Da qui la proposta odierna, volta a garantire una graduale introduzione del regolamento IVD.

Non sono proposte modifiche per i dispositivi recanti la marcatura CE per i quali a norma del regolamento IVD non è necessario l’intervento di un organismo notificato, né per i dispositivi “nuovi”, ossia quelli non oggetto di un certificato o di una dichiarazione di conformità rilasciati a norma della direttiva 98/79/CE.

Per questi tipi di dispositivi il regolamento IVD si applicherà quindi a decorrere dal 26 maggio 2022 come previsto”.

La Commissione propone inoltre un’applicazione differita delle prescrizioni relative ai dispositivi fabbricati e utilizzati all’interno della stessa istituzione sanitaria (“dispositivi fabbricati internamente”). La proposta sarà ora sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio per l’adozione.