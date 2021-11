Dimissioni Lopalco, Zullo: “Delega ad Emiliano? Adotti metodo democratico nominando un assessore” 

Nota del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“Abbiamo già sperimentato negli anni passati l’Emiliano presidente ed assessore sanità: fu una sciagura. Una sciagura che oggi non possiamo permetterci poiché siamo in emergenza, con una quarta ondata pandemica pronta a destabilizzare i programmi. Già allora in ordinaria amministrazione Emiliano non fu in grado di avere una visione e di saper gestire la delega, figurarsi oggi con l’epidemia in corso, senza un epidemiologo a monitorare l’andamento dei contagi e del fenomeno a 360 gradi. Non vorremmo essere pessimisti ma sarà devastante per la Puglia.

Non pensi Emiliano di essere Mandrake. Esca dall’ottica e dalla foga accecante della tirannia, adotti invece il sistema democratico della partecipazione e condivisione provvedendo a nominare un assessore alla Sanità”.