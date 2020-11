Diminuiscono i femminicidi ma aumentano le denunce delle vittime: un dato positivo ma che fa riflettere

Violenza sulle donne, dalla Procura di Bari allarme su aumento casi .

Anche quest’anno la Questura di Bari aderisce alla campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”. Presentati i dati sulla violenza di genere analizzati nelle provincie di Bari e Bat. Nel periodo gennaio – settembre 2020 c’è stata una diminuzione degli omicidi registrati – solo due in confronto ai 10 nello stesso periodo dello scorso anno – ma sono aumentate le denunce raccolte per atti persecutori: 282 di cui 195 solo nella provincia di Bari. In aumento i maltrattamenti contro famigliari e conviventi: sono ben 350 le denunce, di cui 274 nel barese. In aumento anche le denunce di violenze sessuali arrivate alle autorità: 64 quelle di quest’anno, dieci in più rispetto allo stesso periodo del 2019. La Questura precisa che in ogni momento gli agenti sono pronti a supportare eventuali vittime.