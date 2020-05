DIMESSA L’ULTIMA PAZIENTE: PNEUMOLOGIA CHIUDE COME REPARTO COVID

È stata dimessa questa mattina l’ultima paziente Covid ricoverata nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Lo ha comunicato il primario Eugenio Sabato: “Si tratta di una donna di circa 45 anni, trasferita nel reparto di Malattie Infettive. Le sue condizioni sono buone”.

Dopo la chiusura come reparto Covid di Medicina interna adesso tocca a Pneumologia che verrà sanificato e riaprirà a breve. “Abbiamo iniziato a lavorare come reparto Covid il 13 marzo – spiega Sabato – e abbiamo accolto molti pazienti, oltre una cinquantina nell’intero periodo.

Nella fase iniziale dell’emergenza i 18 posti letto del reparto sono stati tutti occupati. Noi gestivamo i malati che avevano bisogno di ossigenoterapia e ventilazione polmonare mentre i pazienti paucisintomatici andavano in Malattie infettive e quelli molto gravi, da intubare, erano portati in Rianimazione.

La prima ondata è stata di pazienti oncologici o più anziani: Pneumologia è riuscita a reggere – aggiunge il primario – in una fase in cui i malati erano tanti e la patologia era sconosciuta. È stato fondamentale il confronto in web conference con i colleghi di altri ospedali per stilare un protocollo. Alla fine di marzo il numero di ricoverati è diminuito, erano più giovani e meno gravi rispetto ai precedenti. Un segno di ritorno alla normalità”.

#AslBrindisi #coronavirus #covid19 #OspedalePerrino #pneumologia