Digitalizzazione Pubblica Ammistrazione Locale: più vicino l’uso dello Spid anche verso i Comuni

Digitalizzazione dei Servizi Pubblici. Più vicina, per i cittadini, la possibilità di utilizzare l’autenticazione SPID ( app IO), anche interfacciandosi alle Amministrazioni Pubbliche Locali. E’ stato infatti siglato l’Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale che consentirà ai Comuni di accelerare le procedure perché venga rispettata la data del 28 febbraio, come previsto dalla normativa.

Sono 133 i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, delegando la Regione alla la gestione diretta delle risorse dell’ apposito “Fondo Innovazione”,che agirà così in maniera simultanea per loro conto.

I Comuni che invece non hanno aderito al progetto regionale, possono partecipare comunque all’Avviso pubblico nazionale, online da ieri, e presentare domanda di adesione entro il 15 gennaio 2021, utilizzando l’apposita procedura presente sul sito di PAgoPA spa (https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/).

“Questa iniziativa del Ministero all’Innovazione – ha detto l’assessore Delli Noci – nasce per favorire la digitalizzazione dei comuni e di agevolarne la trasformazione in tal senso. Venendo incontro alle amministrazioni locali pugliesi, abbiamo offerto ai Sindaci la possibilità di scegliere se fare da soli, aderendo all’avviso nazionale, o se beneficiarne tramite la Regione, avvalendosi dell’ esperienza e delle competenze in materia di Regione ed Innovapuglia. Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto dell’autonomia degli stessi Comuni. Un’iniziativa che – tenuto conto della scadenza fissata prima a giugno scorso e poi prorogata al prossimo 28 febbraio – puntando su un’azione coordinata favorisce il ‘fare sistema’.

Va da sé che- ha concluso Alessandro Delli Noci- proprio nell’ottica della collaborazione e del più ampio progetto di digitalizzazione che interesserà il nostro territorio, la Regione resta a disposizione di tutti i Comuni per informazione e supporto”.