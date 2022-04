Digital Health e giovani medici  

Non è sufficiente dare formazione medica per essere “nativi digitali”, ma è necessaria una formazione strutturata secondo un curriculum definito. Analisi delle competenze attuali e proposte formative

di Marcello Di Pumpo*

La Sanità digitale, in inglese Digital Health, rappresenta il ponte tra tecnologia digitale, sistema sanitario e società che permette di aumentare l’efficacia della risposta ai bisogni di salute e il grado di personalizzazione degli interventi di prevenzione, diagnosi e terapia. Si tratta di un tema che ha registrato una crescita esponenziale nel dibattito scientifico negli ultimi anni. Attenzione crescente verso il tema si è avuta anche nella cornice più ampia del dibattito pubblico. In particolare, la pandemia da Covid-19 ha accelerato l’ingresso delle nuove tecnologie nelle nostre vite, dalle app alle piattaforme tecnologiche ormai entrate nel nostro quotidiano e facenti appieno parte del patrimonio comune di conoscenze.

Eppure, proprio in un ambito come quello biomedico che ha maggiormente conosciuto un’imponente svolta tecnologica negli ultimi decenni (basti pensare alle numerose applicazioni in ambito diagnostico, terapeutico e di ricerca di base riportate dalle principali testate giornalistiche, non ultimi gli sviluppi in tema di produzione di vaccini anti Covid-19 e di programmazione dell’offerta vaccinale) sembra che il processo di digitalizzazione e di diffusione delle relative competenze incontri alcuni ostacoli.

Una delle prime applicazioni in campo sanitario ha riguardato la digitalizzazione della documentazione clinica su supporto cartaceo. Da allora il processo di digitalizzazione ha proceduto, in maniera più o meno spedita a seconda dei contesti applicativi, fino all’avvento in Sanità dell’Ict (Information and Communication Technology), della Big data analysis, delle cosiddette scienze omiche (genomica, proteomica, radiomica per citarne solo alcune), della Medicina personalizzata e di precisione e dell’Intelligenza Artificiale.

L’applicazione esponenziale in ambito sanitario di queste tecniche ha posto importanti interrogativi sul piano etico. Di qui la nascita di discipline come l’Algoretica, termine coniato nel corso della Conferenza “Call for an AI Ethics” tenuta lo scorso anno a Roma dalla Pontificia Accademia per la Vita.

In questo contesto ad alta evoluzione è fondamentale che la formazione dei futuri professionisti del mondo sanitario permetta l’acquisizione di un background interdisciplinare adatto a reggere la sfida dell’integrazione tra il crescente grado di complessità tecnologico e quello clinico-assistenziale.

Su questa linea si inserisce il progetto nazionale Validate (Value-bAsed Learning for Innovation, Digital health and Artificial inTelligence) lanciato dalla task force sulla Digital Health dell’Associazione Italiana Giovani Medici (Sigm) con il supporto dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per l’analisi del grado di competenze digitali fra i giovani medici. Il progetto è inoltre giunto a pubblicazione scientifica, nel 2020, sulla rivista “Annali dell’Istituto Superiore di Sanità”.

La task force ha lanciato una survey che ha trovato risposta da 362 giovani medici su tutto il territorio nazionale indagando il loro livello di conoscenza riguardo a: Big data, scienze omiche, modelli predittivi, Intelligenza Artificiale, Internet of things, telemedicina, social media, Blockchain e modelli di archiviazione dei dati clinici.

Il livello di conoscenza dichiarato è stato classificato in 3 gradi progressivi: conoscenza sulle applicazioni cliniche di quella specifica tecnologia nella propria area medica di interesse, collaborazione con colleghi con esperienza nei campi indagati, coinvolgimento diretto in attività cliniche o di ricerca in quel campo.

I risultati hanno rivelato una conoscenza medio-bassa nelle aree indagate con percentuali che vanno dal 20% (conoscenza sulle applicazioni dell’Internet of things) al 53% (conoscenza sulle applicazioni di telemedicina).

Dall’analisi dei risultati sono identificabili tre categorie definibili come giovani medici “high-tech”, “low-tech” e “no-tech”. Sorprendentemente, la maggior parte dei giovani medici che hanno risposto al sondaggio è risultata collocabile nelle ultime due categorie, a dimostrazione che non è sufficiente dare formazione medica per essere “nativi digitali”, ma è necessaria una formazione strutturata secondo un curriculum definito. Si tratta di un compito che non può essere lasciato all’iniziativa individuale ma che richiede un cambiamento a livello istituzionale e, quindi, ancor prima, culturale.

La costruzione di uno specifico curriculum dovrà tenere conto, e mirare all’integrazione, sia dei setting clinico-assistenziali in cui si svolge la formazione dei giovani medici che del lungo e articolato percorso formativo previsto, eventualmente prevedendo percorsi differenziati per diversi profili di partenza, come per le tre categorie citate nello studio.

*Coordinatore gruppo Digital health – comitato editoriale SIGM; Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva-Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma