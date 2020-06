Differenze di genere nell’infezione COVID-19: Live Webinar 23 e 30 giugno

GISeG (Gruppo Italiano Salute e Genere www.giseg.it ), nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con Il Consiglio Regionale della Puglia, ha organizzato, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, il webinar su “Differenze di genere nell’infezione COVID-19”, che si svolgerà il 23 e il 30 giugno alle ore 15.30.

Le evidenze raccolte fino ad oggi, indicano che esistono differenze di sesso e genere rilevanti nel contesto della pandemia da COVID-19. Questo emerge dalla valutazione dei dati relativi alla percentuale dei contagi e al tasso di letalità sia in Italia che nel mondo. In particolare, i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (Sorveglianza Integrata ISS), evidenziano nel nostro Paese una letalità per COVID-19 del 17,7% negli uomini e del 10,4% nelle donne. La diversa esposizione a fattori di rischio, i diversi ruoli sociali degli uomini e delle donne, le differenze biologiche nei due sessi (fattori genetici, ormonali, immunologici) contribuiscono a determinare le differenze riportate.

Nei due sessi, inoltre, le comorbidità (malattie cardiovascolari, obesità, malattie respiratorie croniche, etc.) si associano alle forme più gravi e fatali di infezione da SARS-CoV-2, con manifestazioni cliniche differenti

Comprendere i diversi meccanismi alla base di queste differenze è fondamentale per disegnare strategie di prevenzione e di cura genere specifiche.

Il Webinar si propone di raccogliere esperienze cliniche in diversi ambiti, respiratorio, cardiologico, oncologico, neurologico e di fornire, in forma organica, un aggiornamento delle conoscenze attualmente disponibili sulle diversità di sesso e genere nell’ outcome della COVID-19.

L’incontro del 23 giugno sarà introdotto dal Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Mario Loizzo, mentre il 30 giugno la Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, Anna Vita Perrone, illustrerà lo stato di attuazione del protocollo e i servizi già disponibili in biblioteca.

L’iniziativa sarà trasmessa attraverso la piattaforma digitale del Consiglio regionale della Puglia.

Per iscriversi al Webinar cliccare sul seguente link: https://weon.consiglio.puglia.it

Il GISeG, nella persona del Presidente Nazionale Dr.ssa Anna Maria Moretti, è da tempo impegnato nella definizione di numerosi programmi orientati alla formazione del personale Medico e Sanitario e alla comunicazione nei confronti del cittadino. In tale ottica ha fondato con il Consiglio Regionale della Puglia, attraverso la collaborazione con Teca del Mediterraneo, la prima Biblioteca Multimediale su Salute e Medicina di Genere in Italia per la promozione di documenti scientifici e divulgativi specifici.

Il protocollo d’intesa infatti mira ad organizzare iniziative finalizzate ad attuare strategie di promozione di una cultura della salute e medicina di genere mediante programmi di prevenzione primari e secondari, di attività formativa, di informazione corretta alla cittadinanza mediante l’utilizzo di canali di diffusione delle informazioni, di interazione con cittadini e pazienti per definire interventi inerenti gli aspetti sociali e supporto alle necessità della popolazione.

La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, in linea con quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”, realizza attività e progetti destinati ai cittadini, alle scuole e al territorio per la promozione culturale e per la crescita individuale, in collaborazione con enti, associazioni e altre biblioteche, nonchè per la conoscenza dell’istituzione consiliare, collaborando alle iniziative di comunicazione istituzionale.