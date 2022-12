Di Payback si muore – Grazia Guida,  Presidente AFORP, pesantissime ripercussioni  del Payback con chiusura delle imprese e licenziamento del personale

COMUNICATO STAMPA

Di Payback si muore

Cancellare una norma che genera disuguaglianze e non rispetta la libertà d’impresa

Grazia Guida, Presidente AFORP, lancia l’allarme sulle pesantissime ripercussioni del Payback con chiusura delle imprese e licenziamento del personale

Bari 06.12.2022 – <<Contestiamo fortemente il payback che è ingiusto e vessatorio verso le imprese che rischiano di morire>>. Grazia Guida, Presidente di AFORP, imprese fornitrici di beni e servizi del Ssr e Ssn, lancia l’allarme sulle pesantissime ripercussioni che potrebbero abbattersi sul sistema produttivo italiano, con chiusura delle imprese e licenziamento del personale.

<<Siamo in una fase molto delicata, perché le imprese italiane si stanno difendendo con centinaia di ricorsi al TAR Lazio – ha affermato Grazia Guida – con l’obiettivo, che in sede giudiziaria, venga riconosciuta l’incostituzionalità del payback, che genera disuguaglianze e non rispetta la libertà d’impresa. Ci stiamo preparando ad azioni in difesa della categoria anche a livello giurisdizionale europeo>>.

<<Le piccole e medie imprese – ha asserito ancora il Presidente AFORP – che rappresentano il 90% del tessuto sociale e imprenditoriale, sono linfa vitale dell’economia italiana e con l’invio dei pagamenti del payback, non si hanno alternative alla chiusura. Perché ad oggi manca l’ascolto da parte del Governo. Durante la pandemia il comparto della sanità é stato trainante, dove gli eroi senza volto, hanno contribuito a tenere in asset il sistema sanitario>>.

Il Presidente AFORP Grazia Guida conclude così: <<La nostra azione resta in prima linea e non faremo un passo indietro, fino a quando il Governo Meloni non sospenderà e cancellerà la pessima norma sul payback>>.