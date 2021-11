Devastazione Pronto soccorso a Palermo, Anelli (FNOMCeO): “Oltre a incentivi economici, far lavorare i professionisti in sicurezza”

“Ancora un episodio di violenza in un pronto soccorso, il quarto nel giro di una settimana, dopo quelli di Prato, Pesaro, Pozzuoli.

E ancora una aggressione a Palermo, la seconda in pochi giorni, dopo quella avvenuta alla casa di cura Triolo Zancla. Siamo vicini ai colleghi, che devono operare in questo clima di paura. Siamo solidali con l’Ordine dei Medici di Palermo, con il Presidente Toti Amato, nel chiedere misure di prevenzione più incisive. Siamo sempre più convinti che occorra un monitoraggio completo e aggiornato del fenomeno per poter dare piena applicazione alla Legge sulla Sicurezza degli operatori”.

Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta i fatti accaduti al Pronto soccorso dell’Ospedale Civico a Palermo, dove i parenti di una donna deceduta per un infarto hanno distrutto tutto quello che è capitato loro a tiro, provocando danni per migliaia di euro.

“È evidente anche solo a livello empirico che gli episodi di violenza stanno ritornando ai livelli pre-pandemia, quando erano quattro al giorno le aggressioni agli operatori sanitari – spiega Anelli -. Ed è altrettanto evidente che esistono luoghi più a rischio di altri: i pronto soccorso, i presidi di guardia medica, le ambulanze.

Per questo chiediamo al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di convocare l’Osservatorio previsto dalla Legge sulla Sicurezza degli operatori, che comprende anche i rappresentanti delle Federazioni degli Ordini. Dobbiamo avere chiaro il quadro del fenomeno, per poter intervenire prontamente laddove ve ne sia più bisogno”.

“Apprezziamo l’iniziativa del Ministro, che ha introdotto un’indennità per i medici dell’emergenza-urgenza – conclude Anelli -. Tuttavia, per fermare la fuga delle professionalità dal Pronto soccorso e dall’emergenza territoriale non bastano i pur giusti e meritati incentivi economici. Occorre creare i presupposti perché i professionisti possano esercitare in serenità e sicurezza”.

#filippoanelli #fnomceo #prontosoccorso #devastazioneprontosoccorsi