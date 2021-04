“Istituto Santa Chiara s.r.l.” di Lecce. Integrazione del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 e accreditamento istituzionale del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 ubicato in Lecce alla Via Campania n. 5, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8 e dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 aprile 2021, n. 97