Azienda Sanitaria Locale Brindisi.

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Francavilla Fontana (BR), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017

e s.m.i., in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per l’installazione di n. 1 Risonanza

Magnetica Nucleare (RMN) grande macchina presso il Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana sito in

Via Madonna delle Grazie.

Parere favorevole.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 novembre 2020, n. 291