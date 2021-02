Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i. ad oggetto “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 dai Comuni di Lecce e di Tricase. Parere favorevole in relazione alla richieste di verifica di compatibilità del Comune di Lecce su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce e su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” di Botrugno (LE). Parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE).

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 ottobre 2020, n. 264