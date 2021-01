PARERE FAVOREVOLE, con prescrizione, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITÀ del Comune di Gallipoli per la struttura comunale denominata “R.S.A. Città di Gallipoli – Salento RSSA SRL”

sita in Gallipoli al Lungomare Galilei finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 RSA di mantenimento per anziani di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 settembre 2020, n. 200