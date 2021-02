Prestazioni in regime di “day – service” Autorizzazione erogazione prestazioni in regime ambulatoriale ex

DGR 1202 del 18/06/2014 e s.m.i. – Casa di Cura “Santa Maria SpA”, via A. De Ferrariis, n 18/D – Bari.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO OFFERTA 1 ottobre 2020, n. 240