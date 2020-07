Delibere sanità approvate oggi in Giunta regionale

Indirizzi operativi per la promozione e la diffusione della telemedicina nel servizio sanitario. Istituzione della Centrale Operativa Regionale per la Telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche

La Giunta regionale ha ha istituito la Centrale Operativa Regionale di Telemedicina delle Cronicità e delle Reti Cliniche, presso ARESS Puglia.

La Centrale si avvarrà del supporto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari – Giovanni XXIII, a seguito di sottoscrizione di un apposito protocollo operativo, sia per la componente sanitaria necessaria all’erogazione delle prestazioni, sia per la ospitalità logistica della componente operativa e tecnologica della Centrale, valorizzando e mettendo a fattore comune quanto già realizzato per la centrale operativa della telecardiologia.

La Giunta ha anche autorizzato il finanziamento per la prima fase di avvio della Centrale con un importo di massimo di 3,491 milioni di euro, attingendo alle risorse già nella disponibilità di AReSS Puglia derivanti dalle economie del “Progetto Nardino” e dagli “Utili di esercizi precedenti portati a nuovo” del bilancio 2019 di AReSS Puglia.

Entro novanta giorni dalla approvazione del provvedimento sarò presentato un piano di fattibilità per definire i costi complessivi per il completamento dell’infrastruttura informativo-tecnologica, per l’approvvigionamento su larga scala dell’hardware periferico (dispositivi domiciliari e tecnologia integrativa per specifica patologia o processo assistenziale) e per il funzionamento a regime della Centrale. Entro questo tempo dovrà essere messo a punto anche il modello organizzativo di funzionamento non solo interno della Centrale, ma anche di interazione con le Aziende del SSR e con i medici convenzionati.

La Giunta infine ha modificato la composizione del coordinamento regionale per la telemedicina con il Direttore Generale pro tempore di AReSS Puglia, il Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Tecnologiche e Strumentali Sanitarie della Regione Puglia, il Direttore Medico pro tempore dell’Area eHealth dell’AReSS Puglia e un rappresentante di ogni Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero Universitaria ed IRCCS pubblico della Regione Puglia, con competenza nella materia, individuato dal rispettivo Direttore Generale.

Per la partecipazione al coordinamento non è previsto alcun compenso aggiuntivo o indennità trattandosi di attività svolta ratione officii.

Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica – Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di BEVACIZUMAB

La Giunta regionale continua nella politica di adozione delle misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Tra i farmaci di natura biotecnologica recentemente scaduti di brevetto e riconducibili alla macro area terapeutica dei farmaci antineoplastici (ATC L01), caratterizzati da elevatissimo impatto sulla spesa farmaceutica, rientrano anche quelli a base del principio attivo Bevacizumab, per i quali nel 2019 la spesa annua relativa da parte delle strutture pubbliche del SSR è risultata pari ad euro 16.175.000 circa, come rilevata dal Servizio Politiche del farmaco.

Nell’analisi farmaco-economica effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco regionale sulla spesa e consumi della Regione Puglia registrati nel 2019 in relazione proprio ai farmaci a base di Bevacizumab, si evince un potenziale di risparmio, pari a circa euro 11.300.000 annui, in caso di utilizzo in terapia dei farmaci vincitori della gara multi regionale espletata Estrar Toscana, a cui ha aderito anche la Regione Puglia, in luogo delle specialità medicinali Originator (AVASTIN) attualmente impiegate nella totalità dei casi in Puglia.

I farmaci a base di Bevacizumab risultanti vincitori della gara sono rappresentati dai biosimilari:

ZIRABEV 100 mg – Primo classificato – (prezzo iva esc. a FL pari ad euro 80,00)

ZIRABEV 400 mg – Primo classificato – (prezzo iva esc. a FL pari ad euro 320,00)

e che gli stessi rappresentano pertanto in Puglia le scelte terapeutiche a base di Bevacizumab con il miglior rapporto di costo/efficacia.

Compartecipazione alla spesa a seguito di infortuni sul lavoro: disposizioni

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni in merito alla compartecipazione alla spesa a seguito di infortuni sul lavoro, stabilendo che coloro che non godono di copertura assicurativa INAIL appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco che si recano in Pronto soccorso a seguito di “infortunio sul lavoro/in servizio” hanno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie senza corrispondere alcuna quota di partecipazione.

La Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Croce Rossa Italiana per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti.