Progetto obiettivo sperimentale per copertura dei fabbisogni incrementali di assistenza ospedaliera sino al 31.12.2020 per pazienti regionali-Non Covid – finalizzato all’abbattimento delle liste d’attesa con riferimento alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero in attuazione degli artt. n.9 e 10 della l.r. 36/94.

Determinazione dei criteri di ripartizione del fondo unico di remunerazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2049