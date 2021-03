Decreto Sostegni da 32 miliardi, atteso oggi il via libera dal Cdm

Berlusconi al governo: ‘Serve un cambio di passo’.

Atteso per oggi in Cdm il via libera al decreto Sostegni che distribuirà i 32 miliardi di extradeficit autorizzati dal Parlamento. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, entro fine aprile.

Nel pacchetto lavoro c’è il rinnovo dell’indennità per gli stagionali, a cui arriveranno 2.400 euro una tantum. Fondi anche a vaccini, scuola e filiere.

Il consiglio dei ministri è convocato alle ore 15 a Palazzo Chigi.

Intanto Silvio Berlusconi chiede “un cambio di passo” al governo. “Il principio è che ad ogni chiusura deve corrispondere un risarcimento immediato, adeguato, basato sulle perdite reali rispetto ai risultati degli anni precedenti, garantendo il rimborso dei costi fissi delle imprese”, afferma in un video postato su Facebook, aggiungendo: “A tutti gli italiani che soffrono, noi dobbiamo garantire un cambio di passo rispetto a quello che è successo nell’ultimo anno. Abbiamo voluto il governo Draghi proprio per questo, perché era necessario il contributo di tutti per dare risposte adeguate a una situazione, ad una emergenza straordinaria”.