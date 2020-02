Decreto salva Popolare, ok della commissione al Senato

Per arrivare velocemente al si definitivo, la commissione del Senato non ha modificato il testo gia’ approvato dalla camera.

La commissione finanze del Senato ha detto si al decreto salva Popolare, che oggi approda nell’aula di Palazzo Madama per l’approvazione finale. Per arrivare velocemente al si definitivo, la commissione del Senato non ha modificato il testo gia’ approvato dalla camera, e cosi’, quasi certamente, fara’ l’aula.

Per questo non e’ stato possibile approvare un emendamento presentato dalle opposizioni che puntava a riconoscere ai soci titolari di azioni della popolare di Bari un diritto di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione dell’aumento di capitale che si fara’ per rilanciare la banca barese.