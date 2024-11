DECRETO-LEGGE 14 novembre 2024, n. 167 ha ampliato la platea dei beneficiari per il BONUS da erogare con la tredicesima mensilità.

in riferimento al decreto legge in oggetto citato, si allegano:

Modello in bianco, per coloro i quali ritenessero (con il supporto del CAF) di avere i requisiti per l’ottenimento.

PRECISIAMO che il bonus non è riconosciuto in via automatica ma solo ed esclusivamente su richiesta del lavoratore e sarà erogato unitamente alla tredicesima mensilità .

REQUISTI ESSENZIALI E NON ALTERNATIVI TRA LORO :

Avere un reddito complessivo per l’anno 2024 inferiore a 28.000€;

è richiesta unicamente la presenza di almeno un figlio

L’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, deve essere superiore all’importo della detrazione spettante;

il bonus in oggetto può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare

l’importo sarà riproporzionato al periodo di lavoro reso nell’anno di imposta 2024.

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica – in sede di conguaglio di fine anno (CEDOLINO DICEMBRE 2024) – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Bonus 100 euro previsto dal D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e successive integrazioni

Premessa

L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre

2024, n. 143 ha previsto l’erogazione per l’anno 2024 di un’indennità di importo pari a 100 euro (bonus),

rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le

seguenti condizioni come attualmente previste dal DECRETO-LEGGE 14 novembre 2024, n. 167:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024;

b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o

affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR (nota 1);

c) l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore all’importo della

detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (detrazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, del

TUIR) con riferimento all’anno d’imposta 2024;

d) L’indennita’ non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente

ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennita’.

Per beneficiare dell’indennità in esame, che sarà riconosciuta unitamente alla tredicesima mensilità, il

lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la sussistenza dei requisiti reddituali e

familiari, indicando il codice fiscale del coniuge a titolo informativo e di un figlio fiscalmente a carico, oppure

solo di un figlio a carico in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso dell’anno 2024 con altri datori di lavoro è

necessario presentare al proprio datore di lavoro le relative Certificazioni Uniche.

Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Preso atto di quanto indicato in premessa, il sottoscritto

Cod. Fisc.:

in qualità di dipendente presso _____________________________________________________________

dichiara:

o che il proprio reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non è superiore a 28.000 euro;

o di avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o

affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR del quale comunica i seguenti

dati:

Relazione di parentela Cognome e nome Codice fiscale

Figlio

o che il coniuge /convivente, non legalmente ed effettivamente separato, di seguito indicato, non sia

beneficiario della stessa indennità:

Relazione di parentela Cognome e nome Codice fiscale

Coniuge/convivente

Data Firma

________________ ________________

Note

1) Si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro,

al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è

elevato a 4.000 euro.