Decaduto disegno legge per istituzione medicina a Lecce

Oggi, in prima Commissione, attendevamo risposte in merito dall’assessore al ramo, Piemontese, ormai latitante nelle audizioni in cui viene interpellato. E invece siamo venuti a sapere che il ddl è stato lasciato morire: si sono fatti passare i novanta giorni previsti per legge per la ratifica da parte del Consiglio regionale. E poco ci rassicura che la Giunta si sia affrettata ad annunciare un nuovo provvedimento contenente la stessa variazione di bilancio. Le parole le porta via il vento, e noi chiediamo fatti.

Sono deluso e amareggiato per questo lassismo imperdonabile, che farà slittare i tempi di attivazione di una facoltà universitaria per un cavillo, ennesimo scivolone di una macchina burocratica elefantiaca che schiaccia questa Regione. Mettere all’angolo, per faciloneria, un’occasione di crescita e sviluppo tanto importante per il polo universitario del Salento e per tutta la regione, è un comportamento irresponsabile, il sintomo di una ingiustificabile trascuratezza.

L’impegno adesso dev’essere massimo su questo argomento. Invito il presidente Emiliano a prendere in mano immediatamente la questione. Attendiamo immediatamente un nuovo provvedimento con la variazione di bilancio utile a dar vita a questo progetto, che dà finalmente centralità alle eccellenze scientifiche di Lecce e pone le basi per la creazione del Policlinico del Salento”.