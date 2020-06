Dattoli a Vivilasanità, si può dire che il peggio è alle spalle

Vivilasanità – A colloquio con Vitangelo Dattoli, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Riuniti” di Foggia

Nella lotta al CoViD 19 il Policlinico di Foggia ha condotto una battaglia in prima linea. Ritiene che il peggio sia alle nostre spalle?

“Dati alla mano, che evidenziano una riduzione dello stato di occupazione dei posti letto dedicati a pazienti CoViD19, si può dire che il peggio è alle spalle, ma bisogna restare vigili al fine di evitare occasionali focolai, per cui imperative restano le regole base in particolare: frequente lavaggio di mani e rispettare le distanze”.

Lei ha coordinato efficacemente le attività ospedaliere per fronteggiare il CoViD 19 in provincia di Foggia? Ritiene che la battaglia sia stata vinta sul campo, dopo le prime difficoltà e i contagi avvenuti negli ospedali foggiani?

“Il Policlinico di Foggia ha rivestito ruolo di HUB Provinciale, e al netto delle prime difficoltà che hanno investito sia il Policlinico che l’IRCSS Casa Sollievo di San Giovanni, l’opera di reingegnerizzazione dei percorsi, organizzato e strutturato con estrema meticolosità, ha permesso di arginare situazioni pericolose e di limitare i contagi che al momento si considera vinta”.

Attualmente qual’è la situazione dei ricoverati CoViD negli ospedali foggiani? Si riscontra un’attenuazione del virus?

“Al momento i ricoverati CoViD sono in netto calo, l’occupazione dei reparti dedicati si attesta ben al di sotto del 50%: per le Malattie Infettive 21 posti occupati su 53, per la Pneumologia 16 posti occupati su 37 e per quanto riguarda la Rianimazione un solo posto occupato a fronte dei 32 p.l. attrezzati per far fronte all’emergenza. La quasi totalità delle diagnosi sospette che arrivano in P.S. si confermano negative, i casi positivi che pervengono presso lo stesso sono quasi esclusivamente casi di aggravamento già accertati in precedenza. Non appare corretto parlare di una attenuazione del virus quanto piuttosto di un trattamento tempestivo dello stesso”.

Anche il Policlinico di Foggia partecipa al protocollo per la cura del plasma dei pazienti guariti. Ritiene che i risultati sulla sperimentazione arriveranno molto presto?

“Anche il Policlinico Riuniti di Foggia ha attivato il protocollo del plasma iperimmune, che risulta essere una terapia “antica” che sta dando buoni risultati come evidenziato dall’Azienda Ospedaliera di Padova. Difatti già nei precedenti casi di Coronavirus come MERS e SARS a partire dal 2003 fu utilizzato e ne furono accertati i risultati”.

Con l’esperienza maturata in situazione di emergenza coronavirus, quali miglioramenti potranno essere apportati, nel caso in cui dovesse riesplodere il focolaio pandemico, anche in Puglia, per il prossimo autunno?

“La Regione Puglia si è dotata di un’organizzazione tale da mantenere un livello di guardia elevato e per il quale saranno garantiti “Ospedali CoViD” in considerazione alla relativa intensità di cura richiesta. Difatti la predisposizione degli stessi appare necessaria al fine di garantire il funzionamento dei Presidi “normali” con le dovute precauzioni che si stanno attuando al momento soprattutto nei percorsi che vedono maggiore esposizione come ad esempio quello chirurgico e ostetrico. Strategico sarà, nel prossimo autunno, prevedere il vaccino antinfluenzale per tutte quelle categorie maggiormente esposte a rischio al fine di ridurre la virosi ed evitare un impatto sul sistema sanitario”.

Lei fa parte del Top Management della sanità pugliese. Cosa le rimane a livello personale e professionale dopo aver affrontato in prima persona un’ emergenza così inaspettata e piena di incognite?

“Questa è la quarta zoonosi che vivo da una prospettiva di Direzione: nel 2003 con la SARS ero Direttore Sanitario presso l’ASL/Le 2 ed ero Direttore Generale del Policlinico di Bari nel 2009 e nel 2012 con l’H1N1 e con la MERS. Posso dire che questa sicuramente è quella più impegnativa poiché anche se meno letale è risultata essere molto più contagiosa. Questa emergenza è risultata molto impegnativa non solo da un punto di vista prettamente sanitario, ma anche da un punto di vista socioeconomico che ci porterà a rivedere le nostre abitudini. Gli stessi ospedali dovranno essere riconcepiti in chiave “antica” prevedendo studi di contagi infettivo – diffusivi che fino ad oggi sono stati considerati di tipo “fastidioso” ma tuttavia controllabile. Alla fine di questa epidemia bisognerà rimodulare le prospettive in tal senso. Sotto il profilo personale posso solo dire di aver “vissuto” letteralmente in Azienda”.