Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Mancano 300mila sessantenni e c’è da recuperare molto tra i settantenni

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati riferiti alle ore 12:56.

Ieri, mercoledì 05 maggio, sono state somministrate dosi 33.436.

+382 rispetto a martedì 04,

+1.063 rispetto a lunedì 03,

+12.519 rispetto a domenica 02.

Ad oggi sono state consegnate 1.724.655 dosi di vaccini, 1.443.216 delle quali sono state somministrate.

Nello specifico sono 1.067.615 prime dosi e 375.601 seconde dosi. In giacenza 281.439 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 27,01%, mentre il 9,5% ha ricevuto anche la seconda dose.

Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 437.300, dosi somministrate 350.016. Giacenza 87.284.

Ieri, mercoledì 05 maggio, sono state somministrate 13.614 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), +5.315 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.127.605, dosi somministrate 972.003. Giacenza 155.602.

Ieri, mercoledì 05 maggio, sono state somministrate 16.672 dosi di Pfizer/BioNTech, -3.562 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 137.200, dosi somministrate 103.968. Giacenza 33.232.

Ieri, mercoledì 05 maggio, sono state somministrate 1.771 dosi di Moderna, -4 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 22.550, dosi somministrate 17.229. Giacenza 5.321.

Ieri, mercoledì 05 maggio, sono state somministrate 1.379 dosi di Janssen, -1.367 rispetto al giorno precedente.

Il punto a livello nazionale.

La Puglia è in ottava posizione nella classifica generale nazionale: su 1.724.655 dosi consegnate, sono state somministrate 1.443.216, pari al 83,7%.

Preceduta da: prima Liguria, seconda Marche, terza Veneto, quarta Lombardia, quinta Emilia Romagna, sesta Valle D’Aosta, settima Molise.

Il punto sulle fasce d’età Puglia.

Ottava per la fascia +90 (57,6%);

Ottava per fascia 80/89 (69,7%);

Terza per fascia 70/79 (8,7%).

Dosi somministrate ai cittadini fragili negli ultimi giorni

Fragili censiti: 485.896. Attualmente vaccinati 258.995 pari al 26,65%.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale www.fabianoamati.it/covidreport /comunicato