Dati vaccinazione Puglia: Amati “Ieri, martedì 20 aprile sono state somministrate 17.925 dosi, meno 8.155 rispetto a lunedì 19, meno 3.342 rispetto a domenica 18, meno 19.161 rispetto a sabato 17”

Dati della campagna vaccinale aggiornati alle 7:38 di oggi.

Ieri, martedi 20 aprile, sono state somministrate 17.925 dosi:

-8.155 rispetto a lunedì 19,

-3.342 rispetto a domenica 18,

-19.161 rispetto a sabato 17.

A oggi sono state consegnate 1.109.105 dosi di vaccini, 1.034.906 delle quali sono state somministrate.

Nello specifico sono 767.231 prime dosi e 267.675 seconde dosi.

Risultano in giacenza 74.199 dosi, compresa la consegna nelle ultime ore di 4.680 vaccini Pfizer/BioNTech.

“Stiamo registrando anche oggi un segno negativo nella campagna vaccinale – commenta il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati – che sino a questo momento ci ha fatto retrocedere dal primo al secondo posto della classifica nazionale. Pesa però molto il ritardo nella vaccinazione delle categorie più fragili, +90, 89-80, 79-70, che ci vede ancora a metà della classifica nazionale. Ciò vuol dire che non siamo stati ancora in grado di colmare le anomalie delle primissime battute della campagna vaccinale”.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei Pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 26.18 %, mentre il 6.77 % ha ricevuto anche la seconda dose.

Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 274.700, dosi somministrate 251.374. Giacenza 23.326.

Ieri, martedì 20 aprile, sono state dunque somministrate 6.476 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -5.730 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 729.805, dosi somministrate 709.323. Giacenza 20.482.

Ieri, martedì 20 aprile, sono state dunque somministrate 9.213 dosi di Pfizer/BioNTech, -3.290 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 104.600, dosi somministrate 74.209. Giacenza 30.391.

Ieri, martedì 20 aprile, sono state dunque somministrate 2.236 dosi di Moderna, + 865 rispetto al giorno precedente.

Il punto a livello nazionale.

La Puglia è scesa in seconda posizione nella classifica generale nazionale, rispetto al dato di ieri martedì 20 aprile: su 1.109.105 dosi consegnate, 1.034.906 sono state somministrate, pari al 93,3%.

Il punto sulle fasce d’età Puglia.

Undicesima per la fascia +90 (82,6%);

Decima per fascia 80/89 (82,6%);

Dodicesima per fascia 70/79 (40,2%)”.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale www.fabianoamati.it/covidreport