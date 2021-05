Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Consegnate 50mila dosi, per una giacenza di circa 90mila”

“Sono state consegnate 50mila dosi circa. Adesso la giacenza è di circa 90mila, insufficienti a tenere il ritmo che ci serve per raggiungere l’immunità entro l’estate”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:12.

Ieri, lunedì 24 maggio, sono state somministrate 32.622 dosi.

+15.310 rispetto a domenica 23,

– 681 rispetto a sabato 22,

– 4.333 rispetto a venerdì 21.

Ad oggi sono state consegnate 2.225.755 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.133.835.

Nello specifico sono 1.475.100 le prime dosi e 658.735 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 91.920 dosi.

*Il punto sull’immunità. *

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 37,31% (nella classifica nazionale in posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 37,31%) mentre il 16.66% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 14 e sotto la media nazionale del 16,66%).

*Il punto sui fragili. *

Su 485.896 censiti quali fragili, sono state somministrate 481.448 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 49,54%.

*Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini. *

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 543.100, dosi somministrate 522.790. Giacenza 20.310. Il 80,76% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, lunedì 24 maggio, sono state somministrate 3.970 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), +2.168 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.425.955, dosi somministrate 1.450.203. Giacenza 20.752. Il 42,6% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, lunedì 24 maggio, sono state somministrate 24.251 dosi di Pfizer/BioNTech, +11.273 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 209.500, dosi somministrate 168.250. Giacenza 41.250. Il 41,72% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, lunedì 24 maggio, sono state somministrate 2.355 dosi di Moderna, +1.640 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 47.200, dosi somministrate 375.592. Giacenza 9.608.

Ieri, lunedì 24 maggio, sono state somministrate 2.046 dosi di Janssen, +229 rispetto al giorno precedente.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni. *

La Puglia è in quarta posizione nella classifica generale nazionale: su 2.225.775 dosi consegnate, sono state somministrate 2.133.835, pari al 95,9%.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età. *

Sesta per la fascia +90 (100.55%);

Sesta per fascia 80/89 (94,2%);

Prima per fascia 70/79 (88,59%).

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi. *

Undicesima per la fascia 90+ (80,5%)

Decima per la fascia 80/89 (82,2%)

Undicesima per la fascia 70/79 (29,9%)

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per categorie. *

Quattordicesima per la categoria Operatori sociosanitari (81,1%).

Prima per la categoria personale scolastico (61,2%)

Quattordicesima per la categoria ospiti RSA (80,9%)

Ottava per la categoria over 80 (82,1%)

*Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.*

Nel periodo 18 maggio – 25 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 186.453 dosi, cioè 45.488 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.