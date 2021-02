Dalla Ue più vaccini all’Italia, un portale unico per prenotare

“A breve” afferma il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, dovrebbero arrivare dall’Unione europea “novità positive”, che dovrebbero riguardare non solo un aumento delle forniture complessive di vaccini all’Unione europea, ma anche una rimodulazione delle quote nazionali, con un quantitativo di dosi più consistente per l’Italia rispetto a quella prevista finora o, almeno, un anticipo sui tempi delle consegne.

Inoltre, per accelerare i tempi della campagna vaccinale, il prossimo governo potrebbe mettere in campo altri interventi: una piattaforma digitale unica per le prenotazioni, un call center, somministrazioni 24 ore su 24.