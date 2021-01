DAL SENATO VIA LIBERA AL NUOVO SCOSTAMENTO DA 32 MLD PER I RISTORI

🟢 DAL SENATO VIA LIBERA AL NUOVO SCOSTAMENTO DA 32 MLD PER I RISTORI ALLE IMPRESE 🟢

✅Appena approvata dall’Aula del Senato la risoluzione per un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro.

👉🏻Questo grande ammontare di risorse servirà a rinnovare e completare gli interventi di sostegno già approvati e riconosciuti finora ai settori più colpiti dalla pandemia, con un occhio di riguardo per tutti quei casi di imprese che hanno ricevuto meno di quanto avrebbero dovuto.

đź“ŚUn intervento fondamentale per garantire quel supporto necessario alle imprese e ai lavoratori in questa delicata fase di crisi economica, oltre che sanitaria.

Sono diverse le novità del prossimo Decreto “Ristori”, eccone alcune:👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🔸Intervento perequativo sulla base di una valutazione dell’intero anno 2020, soprattutto per ripianare gli eventuali limiti e situazioni di penalizzazioni verificatesi con i precedenti interventi

🔸Proroga selettiva dello stop ai licenziamenti relativamente ai settori più colpiti

🔸Proroga della Cassa integrazione per le imprese in difficoltĂ

🔸Nuove risorse per trasporti e sanitĂ

🔸Rimodulazione dell’attivitĂ della riscossione delle cartelle esattoriali, per alleggerire un impatto altrimenti rovinoso