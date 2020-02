Dal medico ora ci vuole il bancomat

“Tutti i professionisti della sanità devono dotarsi di Pos e, se non l’hanno ancora fatto, sono obbligati ad accettare un bonifico bancario o postale oppure un assegno” spiega Simone Zucca, responsabile produzione di Caf-Acli. I contanti restano validi per comprare le medicine e pagare le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche oppure da quelle private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

La norma vale anche per l’acquisto, o l’affitto, dei cosiddetti dispositivi medici. “Siamo in attesa delle direttive dell’Agenzia delle entrate per capire quali giustificativi servano effettivamente, meglio comunque conservare tutto per non correre rischi” aggiunge Zucca, ricordando che “l’accertamento può avvenire fino a 5 anni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi”.